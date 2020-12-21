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Курс долара різко зріс на міжбанку

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 17:47
Курс долара різко зріс на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 23 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 21 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 23 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 34,46 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2300 грн/долар, євро 34,4293 - 34,4631 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Курс долара різко зріс на міжбанку

нагадаємо, 18 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,9800 - 28,0050 грн/долар, євро 34,2391 - 34,2669 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3807 грн/рубль

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 28,0391 гривень за 1 долар (+0,2111 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить: 27,828 гривень за 1 долар.

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