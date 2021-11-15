Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 15 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,13 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3350 - 26,3550 грн/долар, євро 30,1167 - 30,1395 грн/євро, російський рубль 0,3622-0,326 грн/рубль.
Курс НБУ
НБУ різко підвищив офіційний курс долара. Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.