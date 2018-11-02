Курс долара на міжбанку виріс до 28,18 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Національна валюта дешевшає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 2 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,18 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 32,2150 - 32,2322 грн/євро, російський рубль 0,4291 - 0,4297 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1600 28,1800

EUR/UAH 32,2150 32,2322

RUB/UAH 0,4291 0,4297

Нагадаємо, 1 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 28,1250 грн/долар, євро 32,0592 - 32,0850 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 2815,7863 гривень за 100 доларів (+3,9031 гривень).