Курс долара на міжбанку виріс до 26,65 гривень/долар

Євро подорожчав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:20 26 липня 2018 року підвищився на 4 копійки - до 26,65 грн/дол, курс купівлі зріс на 4 копійки - до 26,62 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 15 копійок - до 31,27 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,6200 - 26,6500 грн/долар, євро 31,2359 - 31,2711 грн/євро, російський рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,6200 26,6500

EUR/UAH 31,2359 31,2711

RUB/UAH 0,4227 0,4235

Нагадаємо, 25 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,5850 - 26,6100, євро 31,0991 - 31,1257 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Національний банк України на 26 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 662,6878 гривні за 100 доларів (+4,3687);

3 112, 6820 гривні за 100 євро (+0,8537);

4,2209 гривні за 10 рублів (-0,0038).