Курс долара на міжбанку виріс до 26,60 гривень/долар

Новини Фінанси 24.07.2018 - 10:39
Фото: курс долара підвищився (pixabay.com)
Фото: курс долара підвищився (pixabay.com)

Євро подорожчав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 24 липня 2018 року підвищився на 12 копійок - до 26,60 грн/дол, курс купівлі теж виріс на 12 копійок - до 26,58 грн/дол. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок - до 31,05 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,0374 - 31,0581 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4228 грн/рубль.

Валюти      Bid         Offer

USD/UAH  26,5800  26,6000

EUR/UAH  31,0374  31,0581

RUB/UAH  0,4220    0,4228

Нагадаємо, 23 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4800, євро 30, 9661 - 30,9895 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Національний банк України на 24 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 644,9683 гривні за 100 доларів (+0,3582);

3 098,8449 гривні за 100 євро (+12,5846);

4,1854 гривні за 10 рублів (+0,0199).

НБУ на 23 липня зміцнив курс гривні до 26,45 грн/долар
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