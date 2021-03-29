Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,98 гривень за долар, курс купівлі до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 32,96 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9600 - 27,9800 грн/долар, євро 32,9368 - 32,9604 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3690 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 27,9679 гривень за 1 долар (-0,0019 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить: 27,9698 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.