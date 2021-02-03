ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6066 - 33,6246 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Популярні новини

Нагадаємо, 2 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 28,0350 - 28,0550 грн/долар, євро 33,7120 - 33,7361 грн/євро, російський рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля