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Курс долара на міжбанку впав нижче 27,50 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 31 Травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,48 гривень за долар, курс в покупці до 27,46 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4800 грн/долар, євро 33,5094 - 33,5310 грн/євро, російський рубль 0,3742-0,3749 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 28 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4900 - 27,5150 грн/долар, євро 33,4388 - 33,4692 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 Травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом трьох днів поспіль.

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