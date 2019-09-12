Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку року

Курс долара на міжбанку у продажу 12 вересня 2019 року знизився на 16 копійок до 24,78 гривень за долар, курс купівлі до 24,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 27,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7550 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3196 - 27,3447 грн/євро, російський рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7550 24,7800 EUR/UAH 27,3196 27,3447 RUB/UAH 0,3803 0,3808

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9150 - 24,9400 грн/долар, євро 27,3940 - 27,4190 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня, встановлений на такому рівні 2483,1184 гривень за 100 доларів (-13,7632 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений два дні тому (11 вересня) - 2488,2279 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки три року тому (11 серпня 2016 року) - 2481,659 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 12 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійки до 27,60 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,77 (24,84 - 11 вересня), продажу - 24,99 (25,10 - 11 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,16 (27,29 - 11 вересня), продажу - 27,60 (27,76 - 11 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 11 вересня), продажу 3,85 (3,88 - 11 вересня) грн за 10 рублів.