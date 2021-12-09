RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 9 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,07 гривень за долар, курс в покупці до 27,05 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 30,59 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,5719 - 30,5945 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3682 грн/рубль.

Нагадаємо, 8 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,7073 - 30,7299 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає третій день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля