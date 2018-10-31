Курс долара на міжбанку впав до 28,10 грн/долар

Національна валюта дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 31 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 31,8736 - 31,8963 грн/євро, російський рубль 0,4277 - 0,4285 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0800 28,1000

EUR/UAH 31,8736 31,8963

RUB/UAH 0,4283 0,4292

Нагадаємо, 30 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0321 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2816,4437 гривень за 100 доларів (-3,8089 грн).