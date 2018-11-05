Курс долара на міжбанку впав до 28,04 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 5 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,04 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 39,9147 - 32,9347 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4239 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0200 28,0400

EUR/UAH 39,9147 32,9347

RUB/UAH 0,4232 0,4239

Нагадаємо, 2 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 30,0673 - 32,1016 грн/євро, російський рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2813,2823 гривень за 100 доларів (-2,504 гривень).