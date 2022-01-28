Курс долара на міжбанку впав більш ніж на 20 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 28 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 22 копійки до 28,70 гривень за долар, курс в покупці до 28,68 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 25 копійок до 32,02 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,6800 - 28,7000 грн/долар, євро 32,0097 - 32,0292 грн/євро, російський рубль 0,3678-0,3684 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався вище рівня 29,00 гривень.
Нагадаємо, 27 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9000 - 28,9200 грн/долар, євро 32,2524 - 32,2747 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався вище рівня 29,00 гривень.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,78 гривень за долар. Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.