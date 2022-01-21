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Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 21 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 11 копійок до 28,23 гривень за долар, курс в покупці до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 32,04 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2150 - 28,2350 грн/долар, євро 32,0212 - 32,0439 грн/євро, російський рубль 0,3660-0,3664 грн/рубль.

Нагадаємо, 20 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,1262 - 32,1488 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знижується третій день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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