Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 21 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,20 гривень за долар, курс в покупці до 27,18 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 18 копійок до 30,66 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1850 - 27,2050 грн/долар, євро 30,6456 - 30,6681 грн/євро, російський рубль 0,3674-0,3678 грн/рубль.
Нагадаємо, 20 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 30,236 - 30,8435 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.