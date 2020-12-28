Курс долара на міжбанку знизився ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 28 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 34,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 34,6014 - 34,6264 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Відзначимо, 24 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3750 - 28,4000 грн/долар, євро 34,5862 - 34,6139 грн/євро, російський рубль 0,3826 - 0,3831 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 28,3668 гривень за 1 долар (+0,0121 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 28,3547 гривень за 1 долар.