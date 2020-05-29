Курс долара на міжбанку знижується другий день поспіль

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 29,8253 - 29,8448 грн/євро, російський рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,8800 EUR/UAH 29,8253 29,8448 RUB/UAH 0,3795 0,3801

Торги по долару на міжбанку 28 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 29,6922 - 29,7253 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включений в порядок денний засідань Ради директорів МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планувала отримати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.