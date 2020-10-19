Курс долара на міжбанку продовжив зростання на початку тижня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,40

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 33,2155 - 33,2390 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3641 грн/рубль.

Нагадаємо, 16 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3650 грн/долар, євро 33,2488 - 33,2636 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3649 гривень за 1 долар (+0,0284 грн). При цьому курс долара на 16 жовтня становить 28,3365 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.