Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 20 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 28,03 гривень за долар, курс купівлі 28,00 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 30,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0000 - 28,0300 грн/долар, євро 30,1952 - 30,2219 грн/євро, російський рубль 0,3601 - 0,3607 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0000 28,0300 EUR/UAH 30,1952 30,2219 RUB/UAH 0,3601 0,3607

Нагадаємо, 19 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8800 грн/долар, євро 30,0097 - 30,0825 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 27,8025 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 19 березня становить 27,2685 гривень за 1 долар.

Зазначимо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

"Такі операції ми будемо проводити і надалі. Поки що - з євро. Але ми вже чекаємо велику партію валютної готівки в доларах США. Тому найближчим часом підкріпимо банківські каси і американською валютою", - додали в НБУ.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавіруса.