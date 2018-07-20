Курс долара на міжбанку підвищився до 26,48 гривень/долар

Євро подорожчав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 20 липня 2018 року підвищився на 2 копійки - до 26,48 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2 копійки - до 26,44 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4400 - 26,4800 грн/доллар, євро 30,7814 - 30,8253 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4800

EUR/UAH 30,7814 30,8253

RUB/UAH 0,4164 0,4173

Нагадаємо, 19 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4200 - 26,4600, євро 30,6419 - 30,6830 грн/євро, російський рубль 0,4160 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України на 20 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2647,2433 гривні за 100 доларів (+16,9095);

3067,6255 гривні за 100 євро (+13,5449);

4,1837 гривні за 10 рублів (-0,002).