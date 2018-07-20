Курс доллара на межбанке повысился до 26,48 гривен/доллар

Евро подорожал на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июля 2018 года повысился на 2 копейки - до 26,48 грн/долл, курс в покупке повысился на 2 копейки - до 26,44 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 30,82 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4400 - 26,4800 грн/доллар, евро 30,7814 - 30,8253 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4800

EUR/UAH 30,7814 30,8253

RUB/UAH 0,4164 0,4173

Напомним, 19 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4200 - 26,4600, евро 30,6419 - 30,6830 грн/евро, российский рубль 0,4160 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 20 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2647,2433 гривны за 100 долларов (+16,9095);

3067,6255 гривны за 100 евро (+13,5449);

4,1837 гривны за 10 рублей (-0,002).