Курс долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

Міжбанківський курс долара росте

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 12 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,09 грн/доллар, в покупке до 27,06 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,6129 - 30,4010 грн/евро, российский рубль 0,4098 - 0,4106 грн/рубль.

По состоянию на 13:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0650 27,0900

EUR/UAH 30,5239 30,55521

RUB/UAH 0,4127 0,4134

Напомним, 11 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0400 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,5335 - 30,5760 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4119 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,05 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 2705,7716 гривен за 100 долларов (+15,7723 гривен).