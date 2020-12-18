Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 18 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 16 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 34,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9800 - 28,0050 грн/долар, євро 34,2391 - 34,2669 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3807 грн/рубль.

Нагадаємо, 17 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 34,0878 - 34,1095 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 27,828 гривень за 1 долар (+0,0096 грн). При цьому курс долара на 18 грудня становить: 27,8184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.