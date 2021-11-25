Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,32 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0100 - 27,0300 грн/долар, євро 30,2998 - 30,3222 грн/євро, російський рубль 0,3617-0,3621 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму з початку осені. Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс зріс на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.