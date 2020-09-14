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Курс долара на міжбанку піднявся до 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Долар продовжує дорожчати

Курс долара на міжбанку в продаж 14 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9800 - 28,0000 грн/долар, євро 33,2374 - 33,2556 грн/євро, російський рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,9800

28,0000

EUR/UAH

33,2374

33,2556

RUB/UAH

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0,3716

0,3720

Відзначимо, 11 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9600 грн/долар, євро 33,0719 - 33,1046 грн/євро, російський рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлено на такому рівні: 28,0003 гривень за 1 долар (+0,1 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 27,9003 гривень за 1 долар.

Прогноз погоди
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