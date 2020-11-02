Курс долара на міжбанку оновив максимум з початку року

На відкритті міжбанківського валютного ринку 2 листопада 2020 року курс долара року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся ще на одну копійку - до 28,53 гривень, в купівлі - до 28,51 гривень. При цьому курс євро опустився на 11 копійок - до 33,19 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,5100 - 28,5300 грн/долар, євро 33,1713 - 33,1946 грн/євро, російський рубль 0,3532 - 0,3536 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 30 жовтня торги на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 28,5000 - 28,5200 грн/долар, євро 33,2794 - 33,3028 грн/євро, російський рубль 0,3589 - 0,3593 грн/рубль.

Курс Нацбанку

На 2 листопада Національний банк України підняв офіційний курс до позначки 28,45 гривень за долар. Це на дві копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем і є новим дворічним максимумом.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада становить 28,4507 гривень за 1 долар (+0,0124 грн). Таким чином, він зріс до максимуму більш ніж за два роки. Вище даної позначки курс долара був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

Прогноз на початок листопада

Цього тижня очікується помірне зростання курсу долара. Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, долар на міжбанку може торгуватися близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках - близько 28,5/28,7 грн.