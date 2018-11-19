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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар

Новини » Фінанси    19.11.2018 - 13:38
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 19 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,77 грн/долар, купівлі зріс до 27,75 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 31,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6745 - 31,7164 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4209 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7550    27,7750

EUR/UAH     31,7045    31,7246

RUB/UAH     0,4211       0,4217

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар

Нагадаємо, 16 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,6485 - 31,6716 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).

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Теми: Курс долара
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