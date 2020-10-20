Курс долара на міжбанку почав знижуватися після тижневого зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 20 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3600 грн/долар, євро 33,5007 - 33,5158 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Відзначимо, 19 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3750 - 28,3950 грн/долар, євро 33,4314 - 33,4549 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3707 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 20 жовтня становить 28,3762 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується вперше після зростання протягом тижня.