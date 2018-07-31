Курс долара на міжбанку не змінився

Курс євро зріс на шість копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 31 липня 2018 року не змінився і склав 26,87 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,81 грн/дол. Курс євро у продажу зріс на 6 копійок - до 31,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,8300 - 26,8700 грн/долар, євро 31,4427 - 31,5104 грн/євро, російський рубль 0,4295 - 0,4309 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,8300 26,8700

EUR/UAH 31,4427 31,5104

RUB/UAH 0,4295 0,4309

Нагадаємо, 30 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300-26,8700, євро 31,4179-31,4620 грн/євро, російський рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

Національний банк України на 31 липня 2018 року трохи укріпив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2675,5214 гривні за 100 доларів (-0,6292);

3126,0792 гривні за 100 євро (+15,0541);

4,2617 гривні за 10 рублів (+0,012).