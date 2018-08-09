Курс долара на міжбанку 9 серпня зріс до 27,17 гривень/долар

Євро подорожчав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 8 серпня 2018 року зріс на 10 копійок копійки - до 27,17 грн/дол, курс купівлі зріс на 11 копійок - до 27,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок до 31,49 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 27,1400 - 27,0700 грн/дол, євро 31,4579 - 31,4900 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4110 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,1400 27,0700

EUR/UAH 31,4579 31,4900

RUB/UAH 0,4103 0,4110

Нагадаємо, 7 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/дол, євро 31,3393 - 31,3714 грн/євро, російський рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Національний банк України на 10 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,11 гривень за долар. Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 2711,1393 гривні за 100 доларів (+14,9667).

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 серпня 2018 року, об 11:50 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 5 копійок - до 27,24 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 26,97 гривень за долар. Порівняно з даними 8 серпня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,70 гривень за долар.