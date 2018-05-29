Курс долара на міжбанку о 12:55 знизився до 26,11 грн/долар

Курс євро впав до 30,08 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 29 травня 2018 року о 12:55 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 3 копійки до 26,11 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 37 копійок – до 30,08 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1100 – 26,1400 грн/долар, євро 30,2823 – 30,3171 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4179 грн/рубль.

За станом на 12:55 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1100

EUR/UAH 30,0582 30,0787

RUB/UAH 0,4152 0,4160

Нагадаємо, 25 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1400, євро 30,4155 – 30,4478 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4199 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2614,9490 гривні за 100 доларів (+4,1919); 3052,9530 гривні за 100 євро (-8,9366); 4,2405 гривні за 10 рублів (-0,0109).