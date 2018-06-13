Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,12 грн/долар

Євро знизився на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 13 червня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 1,5 копійки до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1000 – 26,1200 грн/долар, євро 30,6544 – 30,6753 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1000 26,1200

EUR/UAH 30,6544 30,6753

RUB/UAH 0,4130 0,4136

Нагадаємо, 12 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,0900 – 26,1050, євро 30,7627 – 30,7777 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,08 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2608,7490 гривні за 100 доларів (-0,3825); 3075,1933 гривні за 100 євро (-0,9727); 4,1845 гривні за 10 руб. (-0,0006).