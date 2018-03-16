Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,31 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 16 березня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1 копійку – до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок - до 32,39 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3100 грн/долар, євро 32,3462 – 32,3928 грн/євро, російський рубль 0,4564 - 0,4575 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2700 26,3100

EUR/UAH 32,3462 32,3928

RUB/UAH 0,4564 0,4575

Нагадаємо, 15 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2800 – 26,3200, євро 32,4400 – 32,4894 грн/євро, російський рубль 0,4580 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2627,2654 гривні за 100 доларів (+25,8676); 3242,3082 гривні за 100 євро (+24,6393); 4,6077 гривні за 10 рублів (+0,0388).