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Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,31 грн/долар

НовиниФінанси    16.03.2018 - 10:35
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро виріс до 32,39 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 16 березня 2018 року о 10:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1 копійку – до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок - до 32,39 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3100 грн/долар, євро 32,3462 – 32,3928 грн/євро, російський рубль 0,4564 - 0,4575 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2700 26,3100

EUR/UAH 32,3462 32,3928

RUB/UAH 0,4564   0,4575

Нагадаємо, 15 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2800 – 26,3200, євро 32,4400 – 32,4894 грн/євро, російський рубль 0,4580 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2627,2654 гривні за 100 доларів (+25,8676); 3242,3082 гривні за 100 євро (+24,6393); 4,6077 гривні за 10 рублів (+0,0388).

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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НБУ на 16 березня послабив курс гривні до 26,27 грн/долар Курс долара на міжбанку 15 березня підвищився до 26,32 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
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