Курс долара і інфляція: Мінекономіки покращило очікування на 2020 рік

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України поліпшило очікування щодо курсу долара до гривні, а також зростання цін на 2020 рік. При цьому офіційний прогноз, закладений у держбюджет, залишається незмінним.

Відповідні очікування містяться в документі "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар)

Крім того, Мінекономіки покращило очікування щодо інфляції грудень до грудня з 11,6% до 5,9%.

У Мінекономіки очікують, що Національний банк підвищить облікову ставку до кінця року до 6,5%.

Міністерство очікує, що іноземні інвестиції в економіку України скоротяться у 2020 році на 1,5-2 млрд доларів. При цьому Україна отримає від МВФ 3,5 млрд доларів.

В документі наголошується, що приватні перекази у 2020 році скоротяться на 4,3% до 11,413 млрд доларів. При цьому витрати українців за кордоном впадуть на 35,5% до 5,518 млрд доларів.

Мінекономіки очікує, що Україна протягом року візьме в борг 642,7 млрд гривень і погасить кредити на 346,0 млрд гривень, на обслуговування державного боргу піде 144,8 млрд гривень. Надходження від приватизації складуть 2 млрд гривень.

Зростання тарифів на централізоване водопостачання очікується на рівні 23% +/-5%.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс у 2020 році складе 27,00 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.