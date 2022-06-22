Курс долара до гривні падає: які фактори впливають на ринок

Курс долара до гривні на готівковому рику останніми днями знижується. На вартість валюти впливають декілька чинників.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.
Як зазначив експерт, ринок раніше дуже сильно переоцінив долар та євро, крім того, спрацювало кілька факторів.
"По-перше, сезонність, в історії валютного ринку дуже мало прикладів, коли гривня слабшала літом", - сказав Шапран.
По-друге, вважає аналітик, ажіотаж за готівковою валютою певною мірою розігрівали імпортери, які завозили в Україну товари за сірими та чорними схемами. "А хто-хто, а як раз імпортери не зацікавленні в курсі 40, тому їх попит має тенденцію до саморегуляції", - зазначив він.
"По-третє, випустивши на ринок банки, ми відкрили певною мірою можливість арбітражу між безготівковою і готівковою валютою, тож курси карткові та готівкові мають зближуватись, участь лише небанківських обмінок цієї опції не надавала. Цей процес зближення курсів ми зараз і спостерігаємо, але через специфіку готівкового ринку процес зближення має поступальний і повільний характер", - додав Шапран.
Нагадаємо, в обмінних пунктах України 22 червня 2022 року курс долара у продажу знизився на 20 копійок до 35,45 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 37,40 гривень за євро,
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