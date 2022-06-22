Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 22 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 20 копійок до 35,45 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,10 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,60 (34,80 - 21 червня),

продаж - 35,45 грн (35,65 - 21 червня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 36,25 (36,40 - 21 червня),

продаж - 37,40 (37,60 - 21 червня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,85 - 21 червня),

продаж - 8,00 грн (8,10 - 21 червня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 22 червня становить 30,861 гривень за євро (+0,0658 гривень).