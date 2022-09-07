Курс долара досяг нового 20-річного максимуму до світових валют

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, 7 вересня досяг нового 20-річного максимуму 110,69. Економічні дані США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система продовжить агресивне підвищення ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британський фунт впав на 0,8% до 1,14185 долара, найнижчого рівня з березня 2020 року. Падіння нижче 1,1413 долара призведе до його найслабшого рівня з 1985 року.

Падіння фунта по відношенню до долара також було результатом зміцнення долара, який досяг 24-річного максимуму по відношенню до японської ієни в середу і тестував максимум за 20 років по відношенню до євро.

Фунт впав на 15% по відношенню до долара в цьому році, оскільки інфляція у Великобританії зросла до двозначних цифр, а економічне зростання зупинилося, а споживачі і підприємства постраждали від різкого зростання цін на енергоносії.

Днем раніше фунт стерлінгів досяг 1,1609 долара, оскільки в повідомленнях ЗМІ з'явилися нові подробиці про те, як прем'єр-міністр Ліз трас планує впоратися зі зростаючою енергетичною кризою у Великобританії, перш ніж почати падіння через сумніви в тому, який ефект насправді нададуть ці плани.

Аналітики кажуть, що в зростанні фунта стерлінгів в результаті планів траса немає впевненості, і залишаються питання про те, як вони будуть поєднуватися з жорсткістю грошово-кредитної політики Банку Англії.

У четвер трас оголосить про плани допомогти домогосподарствам впоратися зі зростанням рахунків за газ і електроенергію, викликаним вторгненням Росії в Україну. Деякі фінансові аналітики оцінили заявлений план трас по заморожуванню тарифів на електроенергію в 100 млрд фунтів стерлінгів або вище, крім її обіцянок про зниження податків на 30 млрд фунтів стерлінгів.

Фунт не відновить свої втрати по відношенню до долара США найближчим часом, оскільки різке підвищення процентної ставки від Банку Англії не зможе компенсувати очікувану рецесію і збільшення державних витрат, прогнозує опитування Reuters.