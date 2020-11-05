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Курс долара в бюджеті-2021 закладено вище 29 гривень

Автор: РБК-Україна

Проект державного бюджету України на 2021 рік, який сьогодні Верховна рада прийняла за основу, передбачає зростання курсу долара наступного року. Бюджет розраховано на середньорічному обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, який доступний на сайті Ради.

Зокрема, для розрахунку бюджетних показників законопроекту взято прогнозний середньорічний курс валюти - 29,1 гривень за долар, а також прогнозний курс на кінець 2021 року - 28,8 гривень за долар.

У пояснювальній записці зазначають, що цей прогноз є найбільш вірогідним сценарієм для розвитку економіки в середньостроковій перспективі при перезавантаженні через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що курс долара до кінця 2020 року в Україні сильно не зміниться, але можливі певні коливання.

Обмінний курс на 2021 рік на рівні 29,1 гривень за долар було закладено ще в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, яке підготувало Міністерство економіки цього літа. У попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень за долар у середньому за рік та 29,3 гривень за долар на кінець року.

Прогноз погоди
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