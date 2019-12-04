Курс долара на 4 грудня впав до нового чотирирічного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2393,9216 гривень за 100 доларів (-1,8138 гривень).

При цьому курс долара на 3 грудня становить 2395,7354 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 3 грудня - 2395,7354 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 3 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,94 гривень за долар, курс купівлі до 23,92 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 грудня довідковий курс на рівні 23,93 грн/долар, знизивши його порівняно з 2 грудня (23,96). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 3 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,00 гривень за долар, курс євро виріс на 6 копійок до 26,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,83 (23,87 - 2 грудня), продажу - 24,00 (24,04 - 2 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,23 (26,18 - 2 грудня), продажу - 26,57 (26,51 - 2 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 2 грудня), продажу 3,78 (3,79 - 2 грудня) грн за 10 рублів.