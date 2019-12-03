Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,94 гривень за долар, курс купівлі до 23,92 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9200 - 23,9400 грн/долар, євро 26,5057 - 26,5255 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9200 23,9400 EUR/UAH 26,5057 26,5255 RUB/UAH 0,3731 0,3736

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9300 - 23,9500 грн/долар, євро 26,4314 - 26,4511 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2395,7354 гривень за 100 доларів (-1,4922 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 2 грудня - 2397,2276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.