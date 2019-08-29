Курс долара 29 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,13 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,02 - 28 серпня), продажу - 25,34 (25,26 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,67 (27,63 - 28 серпня), продажу - 28,13 (28,10 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 28 серпня), продажу 3,86 (3,86 - 28 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,95-25,45 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,24 гривень за долар, підвищив його порівняно з 28 серпня (25,22). Таким чином, офіційний курс на 29 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,27 гривень за долар, курс купівлі до 25,25 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 27,99 гривень за євро.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) купівлею чи продажем валюти на міжбанківському валютному ринку намагається знизити коливання курсу. Як зазначив Смолій, НБУ не може ставити мета купувати валюти більше або менше, ніж дозволяє ринок.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурий, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.