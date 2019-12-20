Курс долара на 20 грудня оновив черговий мінімум

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,37 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2337,4052 гривень за 100 доларів (-3,9034 гривень).

При цьому курс долара на 19 грудня становить 2341,3086 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 19 грудня - 2341,3086 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 19 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,38 гривень за долар, курс купівлі до 23,36 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,03 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 грудня довідковий курс на рівні 23,38 грн/долар, знизивши його порівняно з 18 грудня (23,41). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 19 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,22 (23,25 - 18 грудня), продажу - 23,40 (23,45 - 18 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,73 (25,79 - 18 грудня), продажу - 26,07 (26,14 - 18 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 18 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 18 грудня) грн за 10 рублів.