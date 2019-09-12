Курс долара 12 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійки до 27,60 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,77 (24,84 - 11 вересня), продажу - 24,99 (25,10 - 11 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,16 (27,29 - 11 вересня), продажу - 27,60 (27,76 - 11 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 11 вересня), продажу 3,85 (3,88 - 11 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,60-25,25 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,86 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 27,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,86 гривень за долар, знизивши його порівняно з 12 вересня (24,97). Таким чином, офіційний курс на 13 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. За його словами, переговори з представниками МВФ вже почалися.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.