Курс долара на 11 грудня зріс після падіння протягом тижня

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,07 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 28,075 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 28,0406 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після зниження протягом шести днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,11 гривень за долар, курс купівлі до 28,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,97 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.