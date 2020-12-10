Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перевищив рівень 28,10 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,11 гривень за долар, курс купівлі до 28,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,97 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 33,9495 - 33,9737 грн/євро, російський рубль 0,3807 - 0,3811 грн/рубль.

Зазначимо, 8 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 33,9768 - 34,0010 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3822 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 28,0406 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 28,0828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується шостий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.