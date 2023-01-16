Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 43,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 января составляет 39,5361 гривен за евро (+0,1791 грн).

Напомним, в НБУ заявили, что фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.

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