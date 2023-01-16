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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 января

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Украина, Понедельник 16 января 2023 11:01
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 января Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 43,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 13 января)
  • продажа - 40,60 грн (40,55 - 13 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,15 грн (42,00 - 13 января),
  • продажа - 43,25 грн (43,05 - 13 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (8,90 - 13 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 13 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 января составляет 39,5361 гривен за евро (+0,1791 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 января

Напомним, в НБУ заявили, что фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.

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