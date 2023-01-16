Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 16 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 43,25 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (40,00 - 13 января)
- продажа - 40,60 грн (40,55 - 13 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,15 грн (42,00 - 13 января),
- продажа - 43,25 грн (43,05 - 13 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (8,90 - 13 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 13 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 января составляет 39,5361 гривен за евро (+0,1791 грн).
Напомним, в НБУ заявили, что фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.
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