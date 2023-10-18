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Курс доллара растет второй день подряд и отыграл все потери

Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Курс вернулся на уровень, который был до перехода в режим управляемой гибкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5616 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,609 гривен за 1 евро (+0,0587 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 36,58-36,60 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился -  38,15 гривен за доллар  и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн/доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.

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