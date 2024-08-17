Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

На следующей неделе существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Однако впоследствии, скорее всего, уже осенью, курсовые изменения могут стать более ощутимыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, будет действовать режим "управляемой гибкости", существенно снимающий напряжение на рынке - НБУ вовремя и достаточно эффективно применяет механизмы, чтобы на рынке держался баланс между спросом и предложением.

По его словам, сама суть режима "управляемой гибкости" не предполагает изменений врасплох: резкие курсовые движения почти исключены.

В то же время, на фоне усиления инфляционного давления монетарная политика направлена на смягчение инфляционного эффекта: курсовые показатели могут изменяться в "темпе улитки", однако очевидно, что курсовый рост не отменен, добавил Лесовой.

Он отметил, что "управляемая гибкость" предполагает разновекторность: после периода курсового роста наступает этап снижения и наоборот, что фактически позволяет участникам рынка постепенно приспосабливаться/привыкать к новым реалиям.

Банкир также обратил внимание, что постепенно сместится нижняя отметка валютного коридора: ожидается, что на следующей неделе основные валютные изменения будут происходить в рамках 41-41,7 грн/доллар на межбанке и 41-42 грн/доллар на наличном рынке.

"Интересный момент, важный для понимания общего тренда осенью - каким будет курс по состоянию на 1 сентября. Если внимательно проанализировать валютный рынок в течение года, то можно сделать вывод, что девальвация гривны по сравнению с официальным курсом на 1 августа не превысит 1,2-1,4%. То есть в первый день осени официальный курс может составить 41,5-41,6 грн/доллар", - прогнозирует Лесовой.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, с 19 по 25 августа ситуация на валютном рынке будет такой:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке – 41-42 грн грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"В общем можно ожидать недели умеренных изменений / относительного затишья. Однако уже со временем, вероятнее всего уже осенью, курсовые изменения могут стать более ощутимыми. Однако пока рано прогнозировать, пересечет ли, а если пересечет, то когда, верхний курсовой предел в 42 грн/доллар. Можно даже сказать, что вскоре "42 грн" станет определенным психологическим маркером для рынка", - констатировал Лесовой.