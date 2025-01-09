Курс доллара снова обновил максимум

Официальный курс на 10 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2825 гривен за 1 доллар (+0,0464 грн).

Предыдущий максимум был 9 января 2024 года - 42,2361 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5594 гривен за 1 евро (+0,1322 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 42,35-42,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,8 5 гривен.

Прогноз курса

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что курс доллара до конца 2025 года вырастет до 45 гривен. При этом он отметил, что девальвация менее чем на 10% в условиях войны - это нормально.