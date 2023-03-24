Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 24 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,55 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 41,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 24 марта составляет 39,7665 гривен за евро (+0,3401 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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